Глава МИД Германии призвал ЕС не допустить дальнейшую дестабилизацию в Ливане

Маас считает, что страна не справится в одиночку
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас предостерег от дестабилизации обстановки в Ливане. Заявление связано с масштабными взрывами в Бейруте.
Об этом собщает DW.
По словам Мааса, кризис в ближневосточной стране недопустимо использовать для того, чтобы "распахнуть двери иностранному влиянию".
Он добавил, что катастрофические последствия взрывов в порту Бейрута несут "высокий риск" дальнейшей дестабилизации республики.
"Ни одна страна не способна справиться с подобной катастрофой в одиночку", - подчеркнул он.
Одновременно Мас призвал обдумать на международном и европейском уровнях способы дальнейшей помощи Ливану.
Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.
Жертвами взрыва в ливанской столице стали 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.