Глава МЗС Німеччини закликав ЄС не допустити подальшу дестабілізацію в Лівані

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас застеріг від дестабілізації обстановки в Лівані. Заява пов'язана з масштабними вибухами в Бейруті.

Про це собщает DW.

За словами Мааса, кризу в близькосхідній країні неприпустимо використовувати для того, щоб "розкрити двері іноземній експансії".

Він додав, що катастрофічні наслідки вибухів в порту Бейрута несуть "високий ризик" подальшої дестабілізації республіки.

"Жодна країна не здатна впоратися з подібною катастрофою в поодинці", - підкреслив він.

Одночасно Мас закликав обміркувати на міжнародному та європейському рівнях способи подальшої допомоги Лівану.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті сталися потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося.

Жертвами вибуху в ліванській столиці стали 157 осіб, ще близько 5 тисяч отримали поранення.