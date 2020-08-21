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Глава МИД Германии посетит Украину на День Независимости

Киев, Пятница 21 августа 2020 18:19
Глава МИД Германии посетит Украину на День Независимости
Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Хайко Маас проведет встречу с Дмитрием Кулебой

В понедельник, 24 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прилетит в Киев с рабочим визитом. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба и Хайко обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии России.

"Министры обозначат совместные шаги в нормандском формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили перспективы проведения нормандской встречи.

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