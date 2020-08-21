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Глава МЗС Німеччини відвідає Україну на День Незалежності

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 18:19
Глава МЗС Німеччини відвідає Україну на День Незалежності
Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Хайко Маас проведе зустріч з Дмитром Кулебою

У понеділок, 24 серпня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прилетить у Київ з робочим візитом. Він проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Кулеба та Гайко обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії Росії.

"Міністри позначать спільні кроки в нормандському форматі для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації в Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Кулеба і Маас також обговорять практичні заходи щодо зміцнення українсько-німецької співпраці та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Особливу увагу буде сфокусовано на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, в т. ч. з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба та Гайко Маас обговорили перспективи проведення нормандської зустрічі.

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