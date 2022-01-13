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Глава МИД Германии летит в Киев. Обсудит агрессию со стороны РФ

Автор: Милан Лелич

В понедельник, 17 января, в Украину прилетит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Визит состоится по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, ключевыми темами ее встреч станут дальнейшая консолидация поддержки Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России, активизация мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, возобновление деятельности нормандского формата, противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности, обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.

"Очень важно, что Анналена Бербок прилетит сначала именно в Киев, чтобы согласовать единую мощную переговорную позицию по отношению к РФ, накануне ее визита в Москву 18 января", - подчеркнул Николенко.

Отметим, что сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Анналена Бербок встретится с Сергеем Лавровым в рамках визита в Москву.

"Это будет первая очная встреча двух министров после назначения Анналены Бербок руководителем внешнеполитической службы ФРГ", - заявила она.

По словам Захаровой, главной темой переговоров станет предложение России о "гарантиях безопасности" в Европе.

Напомним, ранее представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности".

После переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хочет "железобетонных гарантий", что Украина никогда не вступит в НАТО.

В свою очередь Шерман заявила, что Соединенные Штаты не позволят другими странами закрывать двери в НАТО.

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