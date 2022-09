Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с визитом, - СМИ

"Министр иностранных дел Анналена Бербок прибыла в Киев со вторым визитом в Украину с начала войны. Поездкой она хотела показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо - снабжением оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой, - сказала она в субботу утром, когда приехала", - пишет издание.

German Foreign Minister Baerbock has arrived in Kyiv. It is her second visit to Ukraine since Russia's invasion. pic.twitter.com/r6TZn8jkco