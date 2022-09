Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з візитом, - ЗМІ

"Міністр закордонних справ Анналена Бербок прибула до Києва з другим візитом в Україну з початку війни. Поїздкою вона хотіла показати, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою, - сказала вона в суботу вранці, коли приїхала", - пише видання.

German Foreign Minister Baerbock has arrived in Kyiv. It is her second visit to Ukraine since Russia's invasion. pic.twitter.com/r6TZn8jkco