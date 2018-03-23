Глава МИД Франции заявил о важности создания антикоррупционного суда в Украине

Министр также добавил, что дальнейшее сотрудничество Украины и Франции является перспективным

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о важности создания антикоррупционного суда в Украине. Об этом он заявил сегодня, 23 марта, во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент РБК-Украина.

"По нашему мнению, создание антикоррупционного суда может стать тем элементом, который бы свидетельствовал о настоящем доверии, доверии в том понимании, которое есть между нами", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что борьба Украины с коррупцией является важным фактором для дальнейшего сотрудничества между странами.

"Это даст Франции возможность рассмотреть проекты нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал Ле Дриан.

Министр также добавил, что дальнейшее сотрудничество между двумя странами является перспективным.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о начале нового уровня двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией.