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Интервью

Климкин заявил о новом уровне двустороннего экономического сотрудничества Украины и Франции

НовостиПолитика    23.03.2018 - 12:53
Фото: Павел Климкин (nato.int)
Фото: Павел Климкин (nato.int)

Климкин заявил, что 2018 год станет годом французского языка в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о начале нового уровня двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина и Франция приближаются во всех сферах. Это не только политическое взаимодействие, это абсолютно новый этап экономического сотрудничества, это взаимодействие в сфере реформ, это децентрализация... Украина и Франция становятся намного ближе", - сказав Климкин. 

Он также отметил, что этот год станет годом французского языка. 

"С первого сентября у нас начинается год французского языка, что мы уже обсудили с министром (образования и науки Украины, - ред.) Лилией Гриневич, чтобы французский язык развивался в Украине", - отметил Климкин.

Напомним, ранее глава МИД Франции встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

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Теги: Франция, МИД Украины, Павел Климкин
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