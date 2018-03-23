Климкин заявил о новом уровне двустороннего экономического сотрудничества Украины и Франции

Климкин заявил, что 2018 год станет годом французского языка в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о начале нового уровня двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Францией. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина и Франция приближаются во всех сферах. Это не только политическое взаимодействие, это абсолютно новый этап экономического сотрудничества, это взаимодействие в сфере реформ, это децентрализация... Украина и Франция становятся намного ближе", - сказав Климкин.

Он также отметил, что этот год станет годом французского языка.

"С первого сентября у нас начинается год французского языка, что мы уже обсудили с министром (образования и науки Украины, - ред.) Лилией Гриневич, чтобы французский язык развивался в Украине", - отметил Климкин.

Напомним, ранее глава МИД Франции встретился с президентом Украины Петром Порошенко.