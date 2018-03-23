Глава МЗС Франції заявив про важливість створення антикорупційного суду в Україні

Міністр також додав, що подальше співробітництво України та Франції є перспективним

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про важливість створення антикорупційного суду в Україні. Про це він заявив сьогодні, 23 березня, під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент РБК-Україна.

"На нашу думку, створення антикорупційного суду може стати тим елементом, який би свідчив про справжню довіру, довіру в тому розумінні, яка є між нами", - заявив глава французького зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що боротьба з корупцією є важливим чинником для подальшого співробітництва між країнами.

"Це дасть Франції можливість розглянути проекти нашого подальшого співробітництва", - сказав Ле Дріан.

Міністр також додав, що подальше співробітництво між двома країнами є перспективним.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про початок нового рівня двостороннього економічного співробітництва між Україною і Францією.