Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США. Кризис обусловлен ситуацией по контрактам на подлодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях", - заявил он.

По его словам, в ситуации с разрывом контракта со стороны Канберры на поставки Францией подводных лодок имели место "двуличие, презрение и ложь".