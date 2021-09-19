Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США. Кризис обусловлен ситуацией по контрактам на подлодки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях", - заявил он.
По его словам, в ситуации с разрывом контракта со стороны Канберры на поставки Францией подводных лодок имели место "двуличие, презрение и ложь".
Ранее мы писали, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала с подлодками.
Также мы писали, что Австралия сожалеет об отзыве французского посла.