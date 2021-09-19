Глава МЗС Франції заявив про серйозну кризу у відносинах з США

Глава МЗС Франції заявив про кризу у відносинах з США. Криза обумовлена ситуацією з контрактами на підводні човни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"У відносинах з Вашингтоном у нас склалася серйозна криза. Вперше в історії наших відносин з США Париж відкликає свого посла з Вашингтона для консультацій і переоцінки відносин. Це серйозний акт, і він вказує на глибину кризи в наших відносинах", - заявив він.
За його словами, в ситуації з розривом контракту з боку Канберри на поставки Францією підводних човнів мали місце "лукавство, презирство і брехня".
Раніше ми писали, що Франція відкликає послів із США та Австралії для консультацій після скандалу з підводними човнами.
Також ми писали, що Австралія шкодує про відкликання французького посла.