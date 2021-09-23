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Глава МИД Франции провел переговоры с госсекретарем США: обсудили восстановление доверия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили урегулирование кризиса в отношениях между странами после создания нового партнерства AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

В ходе встречи дипломаты обсудили условия и основные темы углубленных консультаций между Францией и США, направленных на восстановление доверия.

Ле Дриан напомнил, что первый шаг в урегулировании кризиса между странами был сделан во время телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона. При этом министр отметил, что выход из сложившейся ситуации "потребует времени и конкретных действий".

"С этой целью министр согласился поддерживать тесный контакт с господином Энтони Блинкеном", - уточнили в пресс-службе.

Встреча Ле Дриана и Блинкена прошла 23 сентября в постоянном представительстве Франции при ООН.

Напомним, накануне Байден и Макрон обсудили по телефону кризис в отношениях между странами. Отмечалось, что французский посол вернется в США на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

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