Глава МИД Франции провел переговоры с госсекретарем США: обсудили восстановление доверия

В ходе встречи дипломаты обсудили условия и основные темы углубленных консультаций между Францией и США, направленных на восстановление доверия.

Ле Дриан напомнил, что первый шаг в урегулировании кризиса между странами был сделан во время телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона. При этом министр отметил, что выход из сложившейся ситуации "потребует времени и конкретных действий".

"С этой целью министр согласился поддерживать тесный контакт с господином Энтони Блинкеном", - уточнили в пресс-службе.

Встреча Ле Дриана и Блинкена прошла 23 сентября в постоянном представительстве Франции при ООН.