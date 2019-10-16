Глава МИД Франции отправится в Ирак для переговоров по "Исламскому государству"

Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (mignews.com)

Стороны обсудят влияние военной операции Турции в Сирии и другие аспекты

В среду, 16 октября, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится в Ирак, чтобы обсудить борьбу против "Исламского государства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что стороны обсудят возможности привлечения к ответственности джихадистов, которые сейчас находятся в Сирии.

"Жан-Ив Ле Дриан обсудит с иракскими и курдскими официальными лицами усилия по созданию судебной системы, позволяющей джихадистам, находящимся в Сирии, предстать перед судом в Ираке", - сказал премьер-министр Франции Эдуард Филипп, выступая в Сенате.

Также сообщается, что стороны обсудят ситуацию в северо-восточной Сирии и влияние турецкого вторжения.

Напомним, ранее Филипп заявил, что решения Турции и США в Сирии приведут к возрождению "Исламского государства". С похожим заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель, призвав Турцию прекратить военную операцию на севере Сирии против курдов.

Также РБК-Украина сообщало, что сирийские курды грозят хуже охранять тюрьмы с боевиками "Исламского государства". По данным курдов, в 7 тюрьмах содержится более 12 тысяч боевиков, подозреваемых в принадлежности к "ИГ".