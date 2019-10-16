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Глава МЗС Франції відправиться в Ірак для переговорів щодо "Ісламської держави"

Новини » В світі    16.10.2019 - 17:58
Глава МЗС Франції відправиться в Ірак для переговорів щодо "Ісламської держави"
Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (mignews.com)

Сторони обговорять вплив військової операції Туреччини в Сирії та інші аспекти

У середу, 16 жовтня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відправиться в Ірак, щоб обговорити боротьбу проти "Ісламської держави". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Відзначається, що сторони обговорять можливості притягнення до відповідальності джихадистів, які зараз перебувають у Сирії.

"Жан-Ів Ле Дріан обговорить з іракськими і курдськими офіційними особами зусилля щодо створення судової системи, що дозволить джихадистам, які перебувають у Сирії, постати перед судом в Іраку", - сказав прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп, виступаючи в Сенаті.

Також повідомляється, що сторони обговорять ситуацію у північно-східній Сирії і вплив турецького вторгнення.

Нагадаємо, раніше Філіп заявив, що рішення Туреччини і США в Сирії призведуть до відродження "Ісламської держави". Зі схожою заявою виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, закликавши Туреччини припинити військову операцію на півночі Сирії проти курдів.

Також РБК-Україна повідомляло, що сирійські курди загрожують гірше охороняти в'язниці з бойовиками "Ісламської держави". За даними курдів, 7 в'язницях міститься понад 12 тисяч бойовиків, підозрюваних у приналежності до "ІД".

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