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Глава МИД Франции объяснил, почему не был на саммите Крымской платформы

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Жан-Ив Ле Дриан рассказал, почему не присутствовал на саммите Крымской платформы. По его словам, в планы вмешалась ситуация в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге.

Он поприветствовал саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя", - добавил Ле Дриан.

Напомним, накануне саммита стало известно, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас также из-за ситуации в Афганистане отказался от участия в саммите Крымской платформы.

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ФранцияКрымская платформа