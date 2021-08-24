Глава МЗС Франції пояснив, чому не був на саміті Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Жан-Ів Ле Дріан розповів, чому не був присутній на саміті Кримської платформи . За його словами, в плани втрутилася ситуація в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінг .

Він привітав саміт Кримської платформи і зазначив, що Франція повною мірою підтримує цю ініціативу

"На жаль, я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу, яка розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит в Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франс Еспер був тут і представляв Францію на саміті Кримської платформи. Я користуюся нагодою, щоб повторити: Франція не визнає і не визнаватиме незаконну анексію АР Крим і міста Севастополя", - додав Ле Дріан.