Глава МЗС Франції пояснив, чому не був на саміті Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Жан-Ів Ле Дріан розповів, чому не був присутній на саміті Кримської платформи. За його словами, в плани втрутилася ситуація в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінг.
Він привітав саміт Кримської платформи і зазначив, що Франція повною мірою підтримує цю ініціативу
"На жаль, я особисто не зміг бути присутнім через драматичну кризу, яка розгортається в Афганістані, і яка змусила мене здійснити візит в Абу-Дабі, але мій колега, міністр Франс Еспер був тут і представляв Францію на саміті Кримської платформи. Я користуюся нагодою, щоб повторити: Франція не визнає і не визнаватиме незаконну анексію АР Крим і міста Севастополя", - додав Ле Дріан.
Нагадаємо, напередодні саміту стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також через ситуацію в Афганістані відмовився від участі в саміті Кримської платформи.