Глава МИД Франции обсудит с Лавровым Иран, Афганистан и Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует на этой неделе встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. С ним он намерен обсудить несколько тем, в том числе и Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Urdupoint.
По его словам, встреча с Лавровым должна состояться в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. С ним глава французского министерства иностранных дел обсудит несколько тем.
Жан-Ив Ле Дриан.
Напомним, что Евросоюз не признает выборы в Госдуму в РФ, которые проводились на территории оккупированного Крыма. Там отметили, что выборы проходили в атмосфере запугивания.