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Глава МЗС Франції обговорить з Лавровим Іран, Афганістан та Україну

Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан планує цього тижня зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. З ним він має намір обговорити кілька тем, в тому числі й Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Urdupoint.

За його словами, зустріч з Лавровим повинна відбутися в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН на цьому тижні. З ним глава французького міністерства закордонних справ обговорить кілька тем.

Жан-Ів Ле Дріан.

Нагадаємо, що Євросоюз не визнає вибори до Держдуми в РФ, які проводилися на території окупованого Криму. Там зазначили, що вибори проходили в атмосфері залякування.

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