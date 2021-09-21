Глава МЗС Франції обговорить з Лавровим Іран, Афганістан та Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан планує цього тижня зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. З ним він має намір обговорити кілька тем, в тому числі й Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Urdupoint.
За його словами, зустріч з Лавровим повинна відбутися в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН на цьому тижні. З ним глава французького міністерства закордонних справ обговорить кілька тем.
Жан-Ів Ле Дріан.
Нагадаємо, що Євросоюз не визнає вибори до Держдуми в РФ, які проводилися на території окупованого Криму. Там зазначили, що вибори проходили в атмосфері залякування.