Выборы в России прошли в атмосфере запугивания, голосование в Крыму не признаем, - ЕС

Выборы в Государственную думу России прошли в атмосфере запугивания и без достойных доверия международных наблюдателей. ЕС не признает голосование в оккупированном Крыму, поскольку полуостров является неотъемлемой частью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петера Стано .

"Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов, без достойного доверия международного наблюдения", - заявил в ходе брифинга Стано.

Он напомнил, что Россия не допустила полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, из-за чего организация не смогла направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

"Мы никогда не признаем выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина", - добавил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, Стано заявил, что участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО противоречит минским соглашениям. Он напомнил, что Россия выдала им российские паспорта, чтобы они могли принять участие в голосовании.

"Это противоречит духу и целям минских соглашений. Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые противоречат обязательствам, вытекающих из минских соглашений ", - добавил представитель Еврокомиссии.