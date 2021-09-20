ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выборы в России прошли в атмосфере запугивания, голосование в Крыму не признаем, - ЕС

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 20 сентября 2021 15:37
Выборы в России прошли в атмосфере запугивания, голосование в Крыму не признаем, - ЕС Фото: представитель ЕК по вопросам внешней политики Петер Стано (скрин видео ютуб EU Debates)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Выборы в Государственную думу России прошли в атмосфере запугивания и без достойных доверия международных наблюдателей. ЕС не признает голосование в оккупированном Крыму, поскольку полуостров является неотъемлемой частью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петера Стано.

"Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов, без достойного доверия международного наблюдения", - заявил в ходе брифинга Стано.

Он напомнил, что Россия не допустила полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, из-за чего организация не смогла направить наблюдателей на выборы в Госдуму.

"Мы никогда не признаем выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина", - добавил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, Стано заявил, что участие в выборах в Госдуму жителей ОРДЛО противоречит минским соглашениям. Он напомнил, что Россия выдала им российские паспорта, чтобы они могли принять участие в голосовании.

"Это противоречит духу и целям минских соглашений. Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые противоречат обязательствам, вытекающих из минских соглашений ", - добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые прошли в ОРДЛО и в Крыму.

Отметим, жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Крым
NEWS
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму