Лавров обвинил ЕС в попытках нападать на "Северный поток-2"
Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Европейский союз в попытках нападать на "Северный поток-2". Он считает, что ЕС попробует "навязать остальным" негативное отношение к запуску газопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Лавров уверен, что агрессивно настроенное лишь меньшество в ЕС.
"Попытки нападать на "Северный поток-2" продолжатся. РФ не исключает, что агрессивно настроенное меньшинство в ЕС попытается навязать остальным негативное отношение к "Северному потоку-2", - сказал глава российской дипломатии.
Ранее сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.
РБК-Украина писало, что "Северный поток - 2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.