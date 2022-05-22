Глава МИД Финляндии озвучил сроки переговоров с Турцией по НАТО

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто поделился подробностями переговоров с Турцией, заблокировавшей вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Глава МИД заявил о переходе переговоров на дипломатический уровень. По его прогнозу, они продлятся несколько недель.
Хаависто заверил, что Финляндия не согласится с требованием Анкары о выдаче людей по политическим мотивам. В то же время финские власти готовы предоставить Турции гарантии о более детальном анализе связей Рабочей партии Курдистана (РПК) с террористами.
Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к РПК. Турецкие власти безапелляционно считают террористами всех ее членов.
К слову, президент Эрдоган выдвинул Швеции два условия для согласования вступления в НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.