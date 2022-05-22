Очільник МЗС Фінляндії озвучив терміни перемовин із Туреччиною щодо НАТО

Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто поділився подробицями переговорів із Туреччиною, яка заблокувала вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Глава МЗС заявив про перехід перемовин на дипломатичний рівень. За його прогнозом, вони триватимуть кілька тижнів.

Хаавісто запевнив, що Фінляндія не погодиться з вимогою Анкари про видачу людей із політичних мотивів. Водночас фінська влада готова надати Туреччині гарантії про детальніший аналіз зв'язків Робітничої партії Курдистану (РПК) з терористами.

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до РПК. Турецька влада безапеляційно вважає терористами всіх її членів.