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Два условия. Эрдоган назвал "цену" вступления в НАТО для Швеции

Новина українською →
Суббота 21 мая 2022 17:38
Два условия. Эрдоган назвал "цену" вступления в НАТО для Швеции Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция призвала Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия для того, чтобы стать частью НАТО.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что Швеция "должна пересмотреть свои опасения по отношению к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия в Турцию, введенное после ее вторжения в Сирию в 2019 году".

Стоит заметить, что Турция обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в 2016 году.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он пока не готов поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Альянс сможет быстро предоставить позитивное решение касательно Швеции и Финляндии. Он считает, что Турция не сможет заблокировать процесс.

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НАТО Швеция Турция Курдистан Реджеп Тайип Эрдоган
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