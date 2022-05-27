ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 27 мая 2022 22:25
Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО Фото: Финляндия и Швеция стремятся в НАТО (twitter.com/Ulkoministerio)
Автор: Антон Федорцив

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, и вскоре стороны продолжат диалог по поводу заявок скандинавских государств на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Дипломат полон оптимизма по поводу результативности переговоров с турецкими властями. Он заверил, что Финляндия и Швеция "рано или поздно" станут членами НАТО.

"Не буду прибегать к подробностям, но между Финляндией, Швецией и Турцией продолжается очень активный диалог, который мы будем поддерживать всеми возможными средствами. Подозреваю, что НАТО сделает то же самое", – заявил Хаависто.

Министр рассказал о договоренности продолжить обсуждения проблемных вопросов. Правда, конкретная дата следующего раунда переговоров до сих пор не определена.

"Мы придерживаемся мнения, что сроки важны, поскольку мы, конечно же, с нетерпением ждем намеченный на конец июня саммит НАТО в Мадриде, и мы надеемся, что во время встречи потенциальных членов альянса хотя бы поприветствуют, а "политику открытых дверей" НАТО – подтвердят. Но, конечно, все зависит от каждого государства-члена, также влияющего на процесс", – добавил глава МИД.

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

К слову, Украина получила приглашение на закрытую встречу глав оборонных ведомств стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Турция Финляндия
NEWS
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада