Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, и вскоре стороны продолжат диалог по поводу заявок скандинавских государств на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Дипломат полон оптимизма по поводу результативности переговоров с турецкими властями. Он заверил, что Финляндия и Швеция "рано или поздно" станут членами НАТО.

"Не буду прибегать к подробностям, но между Финляндией, Швецией и Турцией продолжается очень активный диалог, который мы будем поддерживать всеми возможными средствами. Подозреваю, что НАТО сделает то же самое", – заявил Хаависто.

Министр рассказал о договоренности продолжить обсуждения проблемных вопросов. Правда, конкретная дата следующего раунда переговоров до сих пор не определена.

"Мы придерживаемся мнения, что сроки важны, поскольку мы, конечно же, с нетерпением ждем намеченный на конец июня саммит НАТО в Мадриде, и мы надеемся, что во время встречи потенциальных членов альянса хотя бы поприветствуют, а "политику открытых дверей" НАТО – подтвердят. Но, конечно, все зависит от каждого государства-члена, также влияющего на процесс", – добавил глава МИД.