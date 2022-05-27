Очільник МЗС Фінляндії назвав успішним старт перемовин із Туреччиною щодо НАТО

Перші переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною минули добре, тож невдовзі сторони продовжать діалог щодо заявок скандинавських держав на вступ у Північноатлантичний альянс.

Про це фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто розповів в інтерв'ю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Дипломат сповнений оптимізму щодо результативності перемовин із турецькою владою. Він запевнив, що Фінляндія і Швеція "рано чи пізно" стануть членами НАТО.

"Не вдаватимуся до подробиць, але між Фінляндією, Швецією і Туреччиною триває дуже активний діалог, який ми будемо підтримувати всіма можливими засобами. Підозрюю, що НАТО зробить те саме", – заявив Хаавісто.

Міністр розповів про домовленість щодо продовження обговорення проблемних питань. Щоправда, конкретна дата наступного раунду перемовин досі не визначена.

"Ми дотримуємося думки, що терміни важливі, оскільки ми, звісно ж, із нетерпінням чекаємо саміту НАТО в Мадриді, що відбудеться наприкінці червня, і ми сподіваємося, що під час зустрічі потенційних членів альянсу бодай привітають, а "політику відкритих дверей" НАТО – підтвердять. Але, звичайно, все залежить від кожної держави-члена, що також впливають на процес", – додав очільник МЗС.

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.