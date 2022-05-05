Глава МИД Эстонии призвала ЕС к введению седьмого пакета санкций против России

Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз готовить новый, седьмой пакет санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лийметс во время пресс-конференции.
Предыдущий, шестой пакет антироссийских санкций в ЕС уже анонсировали, но пока не согласовали
"Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - заявила Лийметс.
Она также подчеркнула, что при принятии санкций против России Евросоюз уже продемонстрировал исключительное единство.
Напомним, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным. Она также отметила, что шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT.
Ранее СМИ опубликовало проект 6-го пакета санкций ЕС против России.
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