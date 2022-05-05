Глава МИД Эстонии призвала ЕС к введению седьмого пакета санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лийметс во время пресс-конференции.

Предыдущий, шестой пакет антироссийских санкций в ЕС уже анонсировали, но пока не согласовали

"Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - заявила Лийметс.

Она также подчеркнула, что при принятии санкций против России Евросоюз уже продемонстрировал исключительное единство.