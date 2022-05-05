Глава МЗС Естонії закликала ЄС до введення сьомого пакету санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лійметс під час пресконференції.

Попередній, шостий пакет антиросійських санкцій в ЄС вже анонсували, але поки не погодили

"Важливо почати обговорення тих областей економіки РФ, тих секторів, про які ми ще не змогли домовитися. Такий рух, крок за кроком, зараз є, і це найважливіше, щоб після прийняття шостого санкційного пакета ми почали б рух до сьомого пакета санкцій", - заявила Лійметс.

Вона також підкреслила, що при прийнятті санкцій проти Росії Євросоюз вже продемонстрував виняткову єдність.