Глава МЗС Естонії закликала ЄС до введення сьомого пакету санкцій проти Росії

Глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс закликала Євросоюз готувати новий, сьомий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лійметс під час пресконференції.
Попередній, шостий пакет антиросійських санкцій в ЄС вже анонсували, але поки не погодили
"Важливо почати обговорення тих областей економіки РФ, тих секторів, про які ми ще не змогли домовитися. Такий рух, крок за кроком, зараз є, і це найважливіше, щоб після прийняття шостого санкційного пакета ми почали б рух до сьомого пакета санкцій", - заявила Лійметс.
Вона також підкреслила, що при прийнятті санкцій проти Росії Євросоюз вже продемонстрував виняткову єдність.
Нагадаємо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною. Вона також зазначила, що шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT.
Раніше ЗМІ опублікувало проєкт 6-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
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