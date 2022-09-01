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Глава МИД Дании прибыл в Киев

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 13:10
Глава МИД Дании прибыл в Киев Фото: министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл в столицу Украины с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политика в Twitter.

Глава МИД Дании посетил Киев и побывал на Майдане Независимости. По словам министра, цель его поездки - подтвердить поддержку Украины.

"Рад вернуться в прекрасный Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Дании украинскому народу", - отметил он.

Кофод подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Дания предоставила Украине военную помощь на 400 млн евро.

Фото: глава МИД Дании посетил Майдан Независимости (twitter.com/JeppeKofod)

Напомним, что Йеппе Кофод в мае уже посещал Украину, тогда он побывал в разрушенном российскими оккупантами Ирпене.

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