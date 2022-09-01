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Глава МЗС Данії прибув до Києва

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 13:10
Глава МЗС Данії прибув до Києва Фото: міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув до столиці України з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика в Twitter.

Глава МЗС Данії відвідав Київ і побував на Майдані Незалежності. За словами міністра, мета його поїздки - підтвердити підтримку України.

"Радий повернутися до прекрасного Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Данії українському народу", - зазначив він.

Кофод підкреслив, що з початку повномасштабної війни Данія надала Україні військову допомогу на 400 млн євро.

Фото: глава МЗС Данії відвідав Майдан Незалежності (twitter.com/JeppeKofod)

Нагадаємо, що Єппе Кофод у травні вже відвідував Україну, тоді він побував в зруйнованому російськими окупантами Ірпені.

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