Глава МЗС Данії прибув до Києва
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув до столиці України з робочим візитом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика в Twitter.
Глава МЗС Данії відвідав Київ і побував на Майдані Незалежності. За словами міністра, мета його поїздки - підтвердити підтримку України.
"Радий повернутися до прекрасного Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Данії українському народу", - зазначив він.
Кофод підкреслив, що з початку повномасштабної війни Данія надала Україні військову допомогу на 400 млн євро.
Фото: глава МЗС Данії відвідав Майдан Незалежності (twitter.com/JeppeKofod)
Нагадаємо, що Єппе Кофод у травні вже відвідував Україну, тоді він побував в зруйнованому російськими окупантами Ірпені.
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