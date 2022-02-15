UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава МИД Британии об угрозе вторжении РФ: будет очень опасным моментом для мира

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что вторжение РФ В Украину может стать очень опасным моментом для мира и может побудить таких агрессоров, как Китай и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если мы увидим вторжение в Украину, это повлечет за собой серьезные издержки в виде длительного конфликта, мы можем увидеть подрыв безопасности в Европе в целом, и другие агрессоры по всему миру могут увидеть в этом возможность расширить свои амбиции. Это очень опасный момент для всего мира", - заявила Трасс.

Она добавила, что речь идет и об Украине, и о стабильности в Европе.

"Речь, конечно, идет об Украине, которая является важным суверенным государством, но это также касается стабильности Европы в целом и глобальной безопасности в целом", - заявила министр.

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон назвал следующие несколько дней самыми опасными на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Кроме того, британский парламент утвердил закон, позволяющий правительству страны вводить против России жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВторжение России в Украину