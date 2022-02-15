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Глава МЗС Британії про загрозу вторгненні РФ: буде дуже небезпечним моментом для світу

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас попередила, що вторгнення РФ в Україну може стати дуже небезпечним моментом для світу і може спонукати таких агресорів, як Китай та Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо ми побачимо вторгнення в Україну, це спричинить серйозні витрати у вигляді тривалого конфлікту, ми можемо побачити підрив безпеки в Європі в цілому, і інші агресори по всьому світу можуть побачити в цьому можливість розширити свої амбіції. Це дуже небезпечний момент для всього світу", - заявила Трас.

Вона додала, що мова йде і про Україну, і про стабільність в Європі.

"Мова, звичайно, йде про Україну, яка є важливою суверенною державою, але це також стосується стабільності Європи в цілому і глобальної безпеки в цілому", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон назвав наступні кілька днів найнебезпечнішими на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Крім того, британський парламент затвердив закон, що дозволяє уряду країни вводити проти Росії жорсткі санкції у разі її вторгнення в Україну.

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ВеликобританіяВторгнення Росії до України