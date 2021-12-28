Глава МИД Британии обсудила с Боррелем и Столтенбергом ситуацию на границе Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провела телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом и представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. Стороны скоординировали позиции по ответу на агрессию Россию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Лиз Трасс.

По ее словам, с Жозепом Боррелем она обсудила ответ на наращивание российских войск возле границы Украины. Трасс добавила, что в случае вторжения на украинскую территорию Россию столкнется с "огромными последствиями и серьезными издержками".

"Мы оказываем скоординированную помощь Украине", - уточнила глава британского МИД.

В беседе с генсеком НАТО также обсуждалась ситуация вокруг украинской границы. Трасс отметила, что Альянс решительно поддерживает Украину При этом она добавила, что любой диалог должен полностью уважать украинский суверенитет.