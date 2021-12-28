RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава МЗС Британії обговорила з Боррелем і Столтенбергом ситуацію на кордоні України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас провела телефонні переговори з Генеральним секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом і представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції щодо відповіді на агресію Росію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ліз Трас.

За її словами, з Жозепом Боррелем вона обговорила відповідь на нарощування російських військ біля кордону України. Трас додала, що в разі вторгнення на українську територію Росію зіткнеться з "величезними наслідками і серйозними витратами".

"Ми надаємо скоординовану допомогу Україні", - уточнила глава британського МЗС.

У бесіді з генсеком НАТО також обговорювалася ситуація навколо українського кордону. Трас зазначила, що Альянс рішуче підтримує Україну При цьому вона додала, що будь-який діалог повинен повністю поважати український суверенітет.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні наступного року.

Відзначити, США виділили Україні майже 25 млн доларів для зміцнення кордону з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзНАТОУкраїнаВеликобританія