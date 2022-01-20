Глава МИД Австрии в феврале приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс

С соответствующим заявлением министр выступил во время заседания Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

"В начале февраля я вместе с моими чешскими и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - ред.) поеду в Киев и на Донбасс к линии соприкосновения", - анонсировал Шалленберг.

Он отметил, что этот визит является центральноевропейским сигналом о поддержке суверенитета и целостности Украины.