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Глава МЗС Австрії в лютому приїде до України. Планує відвідати Донбас

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що у лютому разом зі своїми чеськими та словацькими колегами приїде до Києва. Він також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Urdupoint.

З відповідною заявою міністр виступив під час засідання Національної ради Австрії (нижня палата парламенту).

"На початку лютого я разом з моїми чеськими та словацькими колегами в рамках Аустерлицького формату (вільна співпраця між трьома країнами - ред.) поїду до Києва і на Донбас до лінії зіткнення", - анонсував Шалленберг.

Він зазначив, що цей візит є центральноєвропейським сигналом щодо підтримки суверенітету та цілісності України.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Україну 3 лютого.

Нагадаємо, нещодавно Україну відвідав Держсекретар США Ентоні Блінкен.Детально про підсумки його візиту - в матеріалі РБК-Україна.

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Донбас