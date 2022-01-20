Глава МИД Австрии в феврале приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в феврале вместе со своими чешскими и словацкими коллегами приедет в Киев. Он также планирует посетить линию разграничения на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Urdupoint.
С соответствующим заявлением министр выступил во время заседания Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).
"В начале февраля я вместе с моими чешскими и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - ред.) поеду в Киев и на Донбасс к линии соприкосновения", - анонсировал Шалленберг.
Он отметил, что этот визит является центральноевропейским сигналом о поддержке суверенитета и целостности Украины.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Украину 3 февраля.
Напомним, недавно Украину посетил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Подробно об итогах его визита - в материале РБК-Украина.