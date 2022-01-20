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Глава МИД Австрии в феврале приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс

Новина українською →
Вена, Четверг 20 января 2022 11:47
Глава МИД Австрии в феврале приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс Фото: глава МИД Австрии Александр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в феврале вместе со своими чешскими и словацкими коллегами приедет в Киев. Он также планирует посетить линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Urdupoint.

С соответствующим заявлением министр выступил во время заседания Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

"В начале февраля я вместе с моими чешскими и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - ред.) поеду в Киев и на Донбасс к линии соприкосновения", - анонсировал Шалленберг.

Он отметил, что этот визит является центральноевропейским сигналом о поддержке суверенитета и целостности Украины.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Украину 3 февраля.

Напомним, недавно Украину посетил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Подробно об итогах его визита - в материале РБК-Украина.

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