Глава МИД Австрии в феврале приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что в феврале вместе со своими чешскими и словацкими коллегами приедет в Киев. Он также планирует посетить линию разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Urdupoint .

С соответствующим заявлением министр выступил во время заседания Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).

"В начале февраля я вместе с моими чешскими и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - ред.) поеду в Киев и на Донбасс к линии соприкосновения", - анонсировал Шалленберг.

Он отметил, что этот визит является центральноевропейским сигналом о поддержке суверенитета и целостности Украины.