ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Австрії в лютому приїде до України. Планує відвідати Донбас

Новость на русском →
Вена, Четвер 20 січня 2022 11:47
Глава МЗС Австрії в лютому приїде до України. Планує відвідати Донбас Фото: глава МЗС Австрії Александр Шалленберг (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що у лютому разом зі своїми чеськими та словацькими колегами приїде до Києва. Він також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Urdupoint.

З відповідною заявою міністр виступив під час засідання Національної ради Австрії (нижня палата парламенту).

"На початку лютого я разом з моїми чеськими та словацькими колегами в рамках Аустерлицького формату (вільна співпраця між трьома країнами - ред.) поїду до Києва і на Донбас до лінії зіткнення", - анонсував Шалленберг.

Він зазначив, що цей візит є центральноєвропейським сигналом щодо підтримки суверенітету та цілісності України.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Україну 3 лютого.

Нагадаємо, нещодавно Україну відвідав Держсекретар США Ентоні Блінкен.Детально про підсумки його візиту - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом