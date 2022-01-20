Глава МЗС Австрії в лютому приїде до України. Планує відвідати Донбас
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що у лютому разом зі своїми чеськими та словацькими колегами приїде до Києва. Він також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Urdupoint.
З відповідною заявою міністр виступив під час засідання Національної ради Австрії (нижня палата парламенту).
"На початку лютого я разом з моїми чеськими та словацькими колегами в рамках Аустерлицького формату (вільна співпраця між трьома країнами - ред.) поїду до Києва і на Донбас до лінії зіткнення", - анонсував Шалленберг.
Він зазначив, що цей візит є центральноєвропейським сигналом щодо підтримки суверенітету та цілісності України.
Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може відвідати Україну 3 лютого.
Нагадаємо, нещодавно Україну відвідав Держсекретар США Ентоні Блінкен.Детально про підсумки його візиту - в матеріалі РБК-Україна.