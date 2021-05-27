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Глава МИД Армении подал в отставку

Автор: РБК-Украина

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян принял решение уйти со своего поста. В четверг, 27 мая, он подал заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в Facebook.

"Глава МИД Армении Ара Айвазян представил заявление об отставке", - написала она.

На данный момент о причинах отставки Айвазяна не известно.

Напомним, в середине ноября прошлого года Айвазян был назначен на должность министра иностранных дел Армении.

Ранее сообщалось, что в Армении после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе вспыхнули антиправительственные протесты. Оппозиция обвиняла тогдашнего премьера Николу Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и требовала его отставки. Протесты продолжались с конца прошлого года.

С новой силой политический кризис в Армении разразился в феврале после того, как высшие военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны дважды отклонял запросы Пашиняна.

В итоге 25 апреля Пашинян ушел в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

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