ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Армении назначили нового главу МИД

Четверг 19 ноября 2020 10:52
В Армении назначили нового главу МИД
Фото: Ара Айвазян (facebook.com Embajada de Armenia)
Автор: Андрей Козловский

В Армении назначили нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Ара Айвазян.

Об этом сообщает армянское "Радио Свобода".

Как сообщается, новому министру 51 год. До этого дипломат был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

Напомним, 16 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян сообщила, что глава ведомства Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке. Премьер-министр страны Никол Пашинян принял ее, однако что стало причиной такого решения пока не сообщается.

Также РБК-Украина сообщало, что Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращение войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые антиправительственные протесты, однако Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Он считает себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Армения

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь