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Глава МАГАТЭ заявил о "продвижении" переговоров по ЗАЭС после визита в Москву

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Вена, Суббота 24 декабря 2022 10:06
Глава МАГАТЭ заявил о "продвижении" переговоров по ЗАЭС после визита в Москву Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (iaea/org)
Автор: Мария Кучерявец

Переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, которого цитирует пресс-служба агентства.

Такое заявление Гендиректора МАГАТЭ было опубликовано после его вчерашней встречи с российскими чиновниками в Москве, в частности, с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Дипломатические усилия по созданию зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине продвигаются с целью согласования и внедрения крайне необходимого мероприятия в ближайшее время", - отметил Гросси.

По его словам, вчерашняя многочасовая встреча в Москве стала "очередным раундом необходимых обсуждений по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".

"Ключевым является то, что зона сосредоточена исключительно на предотвращении ядерной аварии. Я продолжаю свои усилия по достижению этой цели с чувством чрезвычайной неотложности", - утверждает Гросси.

По его словам, этот "план" поможет предотвратить ядерную аварию, прекратив обстрел из зоны вокруг крупнейшей в Европе станции.

"ЗАЭС находится на активной линии фронта в разгар масштабной войны, поэтому ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной", - акцентировал Гросси.

В МАГАТЭ подытожили, что консультации по безопасности ЗАЭС с обеими сторонами будут продолжены в ближайшее время.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС могут установить уже до конца года.

Напомним, что с этой осени при участии МАГАТЭ ведутся переговоры по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, оккупированной россиянами.

Так, недавно в украинском МИДе заявили, что Киев с МАГАТЭ двигаются "шаг за шагом" к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Ядерная безопасность
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