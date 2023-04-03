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Глава МАГАТЕ відвідає Москву найближчими днями, - МЗС Італії

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі найближчими днями планує здійснити візит до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час телефонної розмови з головою агентства обговорили переговорний процес щодо демілітаризації ЗАЕС. Повідомляється, що глава МЗС підтримав ідею створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Таяні підтвердив, що італійський уряд рішуче підтримує цю перспективу, у тому числі з урахуванням місії, яку Гроссі збирається зробити найближчими днями до Москви", - заявили в МЗС Італії.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 березня прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Раніше Гроссі також повідомив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

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МАГАТЭМосква