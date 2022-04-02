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Глава МАГАТЭ считает, что Россия не будет атаковать ядерные объекты в Украине, - CNN

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Суббота 02 апреля 2022 04:19
Глава МАГАТЭ считает, что Россия не будет атаковать ядерные объекты в Украине, - CNN Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Россия не будет атаковать ядерные объекты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси в интервью CNN.

По его словам, атака на ядерный реактор "не является вероятным сценарием". Он также отметил, что со следующей недели МАГАТЭ начнет оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности ядерных объектов, в том числе в Чернобыле.

Вернувшись из поездки по Украине и России, где он посетил ближайшие ядерные реакторы к зоне боевых действий, Гросси сказал, что операции продолжаются "удовлетворительно".

Говоря о случае на ЗАЭС, который "вызвал беспокойство", глава МАГАТЭ сказал, что обстрелы, вероятно, были направлены на административное здание.

"Любое нападение на ядерный объект противоречит международному праву. Я думаю, что все, в том числе и Россия, это прекрасно понимают. А доверие или не доверие - вещь, конечно, объективная. Мы собираемся делать все возможное, чтобы предотвратить это", - добавил он.

Говоря о том, что российские войска подверглись радиационному облучению на Чернобыльской АЭС, Гросси сказал, что МАГАТЭ связалось со своими российскими коллегами для получения дополнительной информации.

"В целом, я бы сказал, что уровни радиации вокруг Чернобыльской АЭС низкие. В начале из-за движения тяжелой бронетехники РФ, приближающейся к ЧАЭС, в некоторых районах движение грунта высвобождало там какую-то радиацию, и было небольшое повышение уровней", - сказал он.

Гросси добавил, что, вероятно, то же самое происходило, когда российская техника выезжала, то в воздухе была пыль, содержащая какое-то излучение, которое было на земле.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Гомельский медцентр привезли облученных на ЧАЭС российских военных.

Ранее глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал, что российские солдаты ограбили ЧАЭС.

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