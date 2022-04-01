В Гомельский медцентр привезли облученных на ЧАЭС российских военных, - Ермак

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в Гомельский медицинский центр Беларуси привезли облученных на Чернобыльской АЭС российских военных. Они месяц провели в окопах в радиационных пятнах запретной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака .

"Отправлять на месяц солдат воевать в окопы в радиационных пятнах Чернобыля… Не забирать трупы воинов, лежащих в полях Украины с награбленным имуществом украинцев в карманах", - написал Ермак в своем Telegram.

Глава ОП назвал такое отношение российского руководства к своим военным "клиникой", которая не поддается лечению.

"А мы победим и будем жить в европейской Украине", - резюмировал Ермак.