В Гомельский медцентр привезли облученных на ЧАЭС российских военных, - Ермак
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в Гомельский медицинский центр Беларуси привезли облученных на Чернобыльской АЭС российских военных. Они месяц провели в окопах в радиационных пятнах запретной зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.
"Отправлять на месяц солдат воевать в окопы в радиационных пятнах Чернобыля… Не забирать трупы воинов, лежащих в полях Украины с награбленным имуществом украинцев в карманах", - написал Ермак в своем Telegram.
Глава ОП назвал такое отношение российского руководства к своим военным "клиникой", которая не поддается лечению.
"А мы победим и будем жить в европейской Украине", - резюмировал Ермак.
Напомним, 31 марта стало известно о том, что российские оккупанты покинут ЧАЭС.
Отметим, после ухода оккупантов с территории ЧАЭС, в помещения, где они находились, пока запретили заходить.
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