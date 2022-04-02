Глава МАГАТЕ вважає, що Росія не буде атакувати ядерні об'єкти в Україні, - CNN

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що Росія не буде атакувати ядерні об'єкти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гроссі в інтерв'ю CNN .

За його словами, атака на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм". Він також зазначив, що з наступного тижня МАГАТЕ почне надавати Україні допомогу в забезпеченні безпеки ядерних об'єктів, у тому числі в Чорнобилі.

Повернувшись з поїздки по Україні та Росії, де він відвідав найближчі ядерні реактори до зони бойових дій, Гроссі сказав, що операції тривають "задовільно".

Говорячи про випадок на ЗАЕС, який "викликав занепокоєння", глава МАГАТЕ сказав, що обстріли, ймовірно, були спрямовані на адміністративну будівлю.

"Будь-який напад на ядерний об'єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, в тому числі і Росія, це прекрасно розуміють. А довіра чи не довіра - річ, звичайно, об'єктивна. Ми збираємося робити все можливе, щоб запобігти цьому", - додав він.

Говорячи про те, що російські війська зазнали радіаційного опромінення на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що МАГАТЕ зв'язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

"В цілому, я б сказав, що рівні радіації навколо Чорнобильської АЕС низькі. На початку через рух важкої бронетехніки РФ, що наближалась до ЧАЕС, в деяких районах рух грунту вивільняв там якусь радіацію, і було невелике підвищення рівнів", - сказав він.

Гроссі додав, що, ймовірно, те ж саме відбувалося, коли російська техніка виїжджала, то в повітрі був пил, що містить якесь випромінювання, яке було на землі.