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Глава МАГАТЕ розпочав переговори зі створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

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Нью-Йорк, Понеділок 26 вересня 2022 12:51
Глава МАГАТЕ розпочав переговори зі створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea org)
Автор: Наталія Юрченко

Цього тижня розпочалися переговори про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Їх проведуть в рамках 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора агентства Рафаеля Гроссі в Twitter.

Гроссі заявив, що цього разу у центрі уваги МАГАТЕ буде ситуація на Запорізькій АЕС, а пріоритетом залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України.

Глава МАГАТЕ подякував заступнику державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс, яка доєдналася до переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рафаель Гроссі відвідає Генасамблею ООН, щоб обговорити параметри створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

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МАГАТЭ Запорізька АЕС
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