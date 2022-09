Глава МАГАТЕ розпочав переговори зі створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Гроссі заявив, що цього разу у центрі уваги МАГАТЕ буде ситуація на Запорізькій АЕС, а пріоритетом залишається робота із забезпечення безпеки ядерних об’єктів України.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone at #Zaporizhzhya NPP in focus.

Work to keep Ukraine's nuclear sites safe and secure remains priority and #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD