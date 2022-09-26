Глава МАГАТЭ начал переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

На этой неделе начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Их проведут в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Twitter.

Гросси заявил, что в этот раз в центре внимания МАГАТЭ будет ситуация на Запорожской АЭС, а приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd . Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone в #Запоріжжя NPP в focus.

Работа в области Ukraine's энергетические сети здравоохранения и безопасности реанимации priority и #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022

Глава МАГАТЭ поблагодарил заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая присоединилась к переговорам.