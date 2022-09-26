Глава МАГАТЭ начал переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
На этой неделе начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Их проведут в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Twitter.
Гросси заявил, что в этот раз в центре внимания МАГАТЭ будет ситуация на Запорожской АЭС, а приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины.
Kicked off #IAEAGC week meeting w/ @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd . Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone в #Запоріжжя NPP в focus.— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022
Работа в области Ukraine's энергетические сети здравоохранения и безопасности реанимации priority и #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD
Глава МАГАТЭ поблагодарил заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая присоединилась к переговорам.
Ранее стало известно, что Рафаэль Гросси посетит Генассамблею ООН, чтобы обсудить параметры создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
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