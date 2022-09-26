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Глава МАГАТЭ начал переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Нью-Йорк, Понедельник 26 сентября 2022 12:51
Глава МАГАТЭ начал переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea org)
Автор: Наталья Юрченко

На этой неделе начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Их проведут в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Twitter.

Гросси заявил, что в этот раз в центре внимания МАГАТЭ будет ситуация на Запорожской АЭС, а приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины.

Глава МАГАТЭ поблагодарил заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая присоединилась к переговорам.

Ранее стало известно, что Рафаэль Гросси посетит Генассамблею ООН, чтобы обсудить параметры создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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