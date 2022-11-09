Глава МАГАТЕ поставив крапку: ознак підготовки "брудної бомби" в Україні немає

"Ми негайно протягом кількох днів зібрали команду інспекторів для трьох об'єктів.



Що за "брудна бомба"?

Нагадаємо, що в жовтні Росія звинуватила Україну в підготовці так званих провокацій з використанням "брудної бомби".

На що Україна відреагувала. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ до країни аби перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє РФ, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Після чого МАГАТЕ провело інспекцію і за своїм підсумком випустило заяву, в якій констатувало - жодної незаявленої ядерної діяльності в Україні виявлено не було.

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