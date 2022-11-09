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Глава МАГАТЭ поставил точку: признаков подготовки "грязной бомбы" в Украине нет

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Международное агентство по атомной энергии не нашло никаких признаков того, что Украина близка к подготовке или созданию так называемой "грязной бомбы". Инспекция МАГАТЭ это проверила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эль-Шейхе.

"Мы немедленно в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов.

Что за "грязная бомба"?

Напомним, что в октябре Россия обвинила Украину в подготовке так называемых провокаций с использованием "грязной бомбы".

На что Украина отреагировала. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в страну, чтобы проверить мирные объекты, на которых, как уверяет РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".

После чего МАГАТЭ провело инспекцию и по своему итогу выпустило заявление, в котором констатировало - никакой незаявленной ядерной деятельности в Украине обнаружено не было.

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МАГАТЭЯдерная безопасность