Глава МАГАТЭ поставил точку: признаков подготовки "грязной бомбы" в Украине нет

"Мы немедленно в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов.

Что за "грязная бомба"?

Напомним, что в октябре Россия обвинила Украину в подготовке так называемых провокаций с использованием "грязной бомбы".

На что Украина отреагировала. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в страну, чтобы проверить мирные объекты, на которых, как уверяет РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".

После чего МАГАТЭ провело инспекцию и по своему итогу выпустило заявление, в котором констатировало - никакой незаявленной ядерной деятельности в Украине обнаружено не было.

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