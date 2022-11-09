Глава МАГАТЭ поставил точку: признаков подготовки "грязной бомбы" в Украине нет

Международное агентство по атомной энергии не нашло никаких признаков того, что Украина близка к подготовке или созданию так называемой "грязной бомбы". Инспекция МАГАТЭ это проверила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эль-Шейхе.
"Мы немедленно в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов.
Напомним, что в октябре Россия обвинила Украину в подготовке так называемых провокаций с использованием "грязной бомбы".
На что Украина отреагировала. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в страну, чтобы проверить мирные объекты, на которых, как уверяет РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".
После чего МАГАТЭ провело инспекцию и по своему итогу выпустило заявление, в котором констатировало - никакой незаявленной ядерной деятельности в Украине обнаружено не было.
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