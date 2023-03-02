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Глава МАГАТЕ опублікував відео ротації експертів на Запорізькій АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 2 березня, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії заміниил своїх колег, які розміщувались на Запорізькій АЕС. Керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі опублікував відео їх ротації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Гроссі.

На опублікованих кадрах видно, що експерти пішки перетинають лінію фронту. Вони переходили гирло річки взодвж одного із зруйнованих мостів.

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Раніше Гроссі заявляв, що ротація групи експертів організації, які наразі перебувають на майданчику Запорізької АЕС, затримується на понад три тижні.

Нагадаємо, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС. Україна закликала Захід відреагувати.

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України